Juventus – Chiesa non parte per il ritiro bianconero in Germania: out dai convocati di Thiago Motta

La Juventus ha reso ufficiali i nomi dei calciatori che parteciperanno alla tournée in Germania agli ordini del mister Thiago Motta. Fuori dall’elenco dei convocati Federico Chiesa, per cui la società bianconera dice ci sia un permesso matrimoniale. Out anche Mckennie e Szczesny che sono al centro di varie trattative di mercato, e i nazionali Bremer, Danilo e il neoacquisto Douglas Luiz. Al momento quello di Federico Chiesa non dovrebbe essere un indizio di mercato, ma il giocatore è certamente in partenza.