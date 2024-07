L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sulla situazione legata a Victor Osimhen. Secondo il quotidiano il pressing del Psg toglie il fiato a Osimhen. Le milionarie attenzioni per il nigeriano riempiono le giornate di De Laurentiis. Ma il patron azzurro sta dipanando la matassa senza frenesie. Ha le idee chiare su come gestire il capitolo cessioni. Il no alla prima offerta da 95-100 milioni ha rinviato il closing di un’operazione che mercoledì sembrava concludersi. Tant’è che Osimhen era passato ai saluti ed era stato messo a riposo in allenamento. Ma le vie del mercato sono ingarbugliate: l’entourage di Osimhen, ha dato garanzie che il Psg avrebbe alzato l’offerta, ma nel quartier generale azzurro nulla è ancora arrivato. Ma i contatti sono proseguiti anche nelle ultime ore. La maratona può avere una svolta in ogni istante ma il momento è tutto in stand by, con Osimhen, tornato a lavorare in campo con la squadra. Il Napoli ha fatto sapere a Calenda, che non farà sconti. Insomma, si gioca sui nervi, e non solo in quanto gli azzurri non vogliono contropartite.