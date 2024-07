Iannicelli: “Napoli livello medio? Conte fa pretattica, vi spiego”

Durante la trasmissione Marte Sport Show, in onda sulle frequenze di Radio Marte, Peppe Iannicelli si è rivelato in disaccordo con Antonio Conte. In un’intervista al Tg1, l’allenatore del Napoli ha detto che il livello della squadra è medio e c’è ancora tanto da lavorare. Per il giornalista, invece, il gap con l’Inter sarebbe stato ampiamente colmato. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“I nomi che si stanno facendo sul mercato in questi giorni, a mio avviso, indicano il desiderio di portare il Napoli nella fascia altissima della classifica. Anche per questo, non mi trovo molto d’accordo con ciò che ha affermato nei giorni scorsi Antonio Conte, quando ha fatto una sua valutazione durante il ritiro che sta volgendo al termine a Dimaro. Conte dice che il livello è medio. Capisco che siano delle schermaglie dialettiche, ma per me il livello è già alto, sicuramente non medio, soprattutto se consideriamo il valore dei diversi calciatori che non hanno ancora raggiunto il gruppo perché hanno goduto del supplemento di vacanza dopo gli impegni con le rispettive Nazionali. Per me, il Napoli dispione dell’organico migliore della Serie A dopo l’Inter. Conte, mi chiedo, fa un po’ di pretattica?“.