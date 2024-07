Geo Team – Kvaratskhelia non cambierà il numero 77: vuole continuare a scrivere la storia indossandolo

Smentite riguardo il possibile cambio di numero per Kvaratskhelia prevenienti dalla Georgia, patria del ragazzo. Secondo quanto riportato da Geo Team su X il ragazzo non ha intenzione di cambiare il proprio numero di maglia in azzurro passando dall’attuale 77 al 7, numero che porta anche in nazionale. Il motivo è dettato dal fatto che sente di aver scritto la storia a Napoli con questo numero di maglia e vuole continuare a farlo indossando il numero che lo ha visto vincere uno Scudetto e il premio di Mvp della Serie A nella passata stagione.