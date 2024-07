Fedele contro Rafa Marin: “Sembra una giraffa, non corre!”

Enrico Fedele è stato ospite a Radio Marte. L’ex procuratore e opinionista ha bocciato Rafa Marin e ha difeso con forza la sua tesi. Queste le sue parole contro il nuovo acquisto del Napoli:

“La difesa del Napoli inizia a mostrare qualche falla e Marin, in campo, sembra una giraffa… Ma il Napoli non ha preso neanche un gol, con l’Anaune? E contro chi ha giocato?! E’ troppo presto per Bocciare Marin? Per vedere un giocatore, a chi ha fatto il mio mestiere da tanti anni – prosegue l’opinionista – basta vedere come tocca la palla e come si allena per tre minuti… Sono un mago? No, non invento: io sono un esperto del calcio, faccio questo mestiere da anni e so individuare le caratteristiche di un difensore. Finora, gli azzurri hanno giocato contro chi, i parrocchiani di Padre Arturo?! Un difensore si vede da come corre. Serve rapidità in alcuni momenti. Fidatevi di ciò che dico. Ognuno faccia il suo mestiere”.