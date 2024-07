Di Marzio: “Simeone ideale per la Lazio: il motivo”

Giovanni Simeone ha scritto pagine importanti della storia del Napoli. Nonostante davanti a lui ci fosse un certo Victor Osimhen, impossibile da sostituire, Simeone è riuscito a ritagliarsi il suo spazio ed essere incisivo. L’ultima stagione non ha dato gli stessi frutti e ora il suo futuro è incerto. Gianluca Di Marzio ha spiegato come Simeone possa essere il profilo ideale per la Lazio di Baroni. “Simeone, nelle sue avventure, ha sempre dimostrato due cose: saper far gol e dare sempre il 100%”, ha spiegato il giornalista di Sky. “Sembra scontato ma l’argentino, in ogni club in cui ha giocato, ha sempre portato un apporto fondamentale. Nell’anno dello scudetto del Napoli, Simeone ha segnato dei gol davvero pesantissimi. Simeone è stato anche il protagonista principale, insieme a Kvaratskhelia, del super girone di Champions League del Napoli in quella stagione. Simeone a Napoli, ma anche in altre avventure, ha sempre dimostrato di essere un grandissimo uomo squadra”. Infine, c’è un legame storico tra la sua famiglia e la Lazio: “Papà ‘Cholo’ è stato uno dei protagonisti principali dell’ultimo scudetto biancoceleste e, ancora oggi, è ricordato con tantissimo affetto da tutti i tifosi. Il possibile arrivo del Cholito, quindi, non potrebbe che evocare bellissimi ricordi, oltre che garantire un centravanti da medie eccellenti”, ha concluso Di Marzio.