Arriva un altro prestito per il giovane attaccante azzurro Giuseppe Ambrosino, che lascia il Napoli e si accasa nel Lazio, dove giocherà con il Frosinone. Per lui un anno in Serie B l’anno scorso con il Catanzaro, ed ora una nuova esperienza in cadetteria, puntando al salto nella massima serie nella prossima stagione. Come annunciato da Gianluca Di Marzio sul proprio profilo X sia le visite mediche che la firma ci saranno nel corso della prossima settimana, molto probabilmente martedì.