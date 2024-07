Cilli: “Hermoso ha aperto alla possibilità di giocare in Italia. Buongiorno? Top player assoluto”

Luca Cilli è stato ospite a Radio Goal, su Radio Kiss Kiss Napoli. Giornalista di Sky Sport, ha parlato del mercato azzurro rivelando qualche anticipazione su Hermoso ed elogiando Buongiorno. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Hermoso è un difensore con grande esperienza internazionale, è stato un leader dell’Atletico Madrid ed è un importante opportunità di mercato per le big d’Europa. Ha anche delle richieste dalla Premier, però ha aperto alla possibilità di venire a giocare in Italia. Buongiorno? Il Napoli ha fatto un super colpo di mercato. E’ un grande acquisto, complimenti al club azzurro perché ha preso uno tra i migliori difensori italiani ed è perfetto per Conte, per me si è assicurato un top player assoluto e lo dimostrerà alla corte del mister salentino in azzurro“.