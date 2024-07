CdS – Juve, il primo obiettivo è Koopmeiners: ci sarebbe il sì dell’olandese

Le strade di Teun Koopmeiners e dell’Atalanta sembrano dividersi. Secondo i rumours di mercato l’olandese sarebbe in uscita e su di lui ci sarebbero diversi club. Koopmeiners è un vecchio desiderio del Napoli, sin dai suoi primi anni a Bergamo. La Juventus ci prova sul serio, Giuntoli lo vuole. L’Atalanta non ha alcuna intenzione di vendere, i conti sembrerebbero a posto. Il Corriere dello Sport fa sapere che l’ex ds del Napoli sarebbe riuscito ad ottenere il sì di Koopmeiners, in cima alla lista dei desideri della Juventus.

Intanto, continua la trattativa per portare in bianconero Todibo, che ha un accordo per circa 2,3 milioni di euro. Occhio, però, alla concorrenza di West Ham e Newcastle. Il Nizza chiede una cifra tra i 35 e i 40 milioni. La trattativa è anche sui social: Todibo manda like ai bianconeri.