L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul mercato in uscita in casa Napoli. Secondo il quotidiano Leo Ostigard e Gianluca Gaetano sembrano essere delle possibili cessioni del Napoli in questa sessione di mercato. Per il norvegese è in bilico l’affare con il Rennes: il difensore vorrebbe restare in Italia. Per Gaetano invece è forte il Cagliari, ma c’è anche il Parma.