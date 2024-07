L’edizione odierna de il Corriere del Mezzogiorno ha fatto il punto sul mercato in uscita del Napoli. Secondo il quotidiano Conte ha ammesso che c’è ancora tanto da lavorare per rimodellare il Napoli. Solo a Castel di Sangro, però, sarà presa una decisione definitiva. Saranno valutati tutti e poi si deciderà chi farà parte del progetto. C’è chi dovrà dimostrare, come Natan, che quella dell’anno scorso è stata solo una parentesi negativa o Cajuste, che non ha brillato per la sua personalità, ma può comunque risultare utile se stimolato.