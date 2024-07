CdM – Osimhen ha già l’accordo con il Psg: i francesi trattano col Napoli. La situazione

Victor Osimhen è il bomber con le valigie pronte. Il nigeriano sta preparando la nuova stagione con il Napoli, ma non giocherà per il Napoli. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno Osi avrebbe l’accordo con il Paris Saint-Germain, ma mancherebbe quello con il Napoli. “La società francese sta cercando in tutti i modi di abbattere la clausola di 130 milioni fissata dal Napoli – si legge – offrendo contropartite tecniche che però non trovano il gradimento della società partenopea”.