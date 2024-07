CdM – Mario Rui in uscita, ma c’è un ostacolo

Mario Rui ha scritto la storia del Napoli. Nella stagione 2022/2023 forse soltanto Di Lorenzo ha fatto più minuti di lui. Il portoghese si è messo il Napoli sulle spalle. Come Kvara e Osimhen, solo che lui è stato uno dei leader silenziosi. Ora, però, sembra che le strade possano dividersi. Infatti, Mario Rui vorrebbe tornare in Portogallo. Della sua situazione ne parla oggi il Corriere del Mezzogiorno. Il numero 6 azzurro avrebbe difficoltà a ritornare in patria a causa dell’ingaggio. Ecco quanto sottolineato dalla nostra redazione:

“Da piazzare diversi esuberi e partenti, tra cui il terzino sinistro portoghese Mario Rui, che non rientrerebbe nei piani di Conte. Il giocatore attende una soluzione per tornare in Portogallo: al momento però la situazione sembra abbastanza bloccata, sul 33enne pare non siano arrivate grandi offerte. Il problema del trasferimento di Mario Rui potrebbe essere rappresentato dall’ingaggio che attualmente lo lega al Napoli: circa 2 milioni d’euro all’anno, cifre che in Portogallo riducono i possibili offerenti a poche squadre e che per ora non si sarebbero fatte vive. Si attendono aggiornamenti nelle prossime settimane”.