Romelu Lukaku sta diventando sempre di più una realtà. Fabrizio Romano ha rivelato che il belga si ridurrà lo stipendio per il Napoli. Intanto, Beppe Bergomi, ex Inter, ha detto la sua a Sky Sport: “E’ la soluzione migliore. Lui con Conte ha una sintonia che gli permette di tirare fuori il meglio dal punto di vista fisico e non solo. Lui tende a diventare grosso lavorando con i pesi, ma con Conte c’è una preparazione specifica per lui”.