Ugolini: “Ritiro Napoli, cose mai viste prima. Vi spiego”

Il giornalista Massimo Ugolini, in ritiro con il Napoli a Dimaro Folgorida, ha parlato del club azzurro a Sky Sport 24.

Di seguito le sue parole: “A memoria non ricordo allenamenti e sedute così intense in estate, come quelle alle quali stiamo assistendo adesso con Antonio Conte ed il suo staff in Trentino. L’ultima volta, forse, qualcosa di paragonabile la si è vista con Mazzarri, Reja, ma era un altro calcio”.

Poi Ugolini ha continuato: “Il lavoro atletico di Conte è enorme e la cura del particolare sotto tutti gli aspetti anche è davvero incredibile. Così come è significativa anche la durata degli allenamenti e parliamo sempre di due sedute a eccezione di ieri all’indomani dell’amichevole. E c’è ancora tutto il ritiro di Castel di Sangro… con questo non vogliamo dire che ci sia un metodo migliore dell’altro, sottolineiamo soltanto l’aspetto atletico”.