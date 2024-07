Tuttosport – Il Napoli aspetta solo la risposta di Hermoso: i dettagli dell’offerta

Il Napoli si avvicina al suo quarto acquisto. La società azzurra lavora per Mario Hermoso. Il 29enne ha giocato con l’Atletico Madrid nell’ultima stagione e adesso, svincolato, attende una nuova squadra. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Napoli gli avrebbe presentato un’offerta di 4 milioni più bonus. Si attende soltanto la risposta di Hermoso, che secondo i rumours avrebbe attirato l’attenzione anche del Milan. Intanto, si libera un posto in difesa in casa Napoli: Ostigard è in uscita, il Rennes sembrerebbe disposto a spendere 5,5 milioni.