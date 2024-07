Schira: “Mercato disastroso, altri due giocatori in uscita”

Il giornalista Niccolò Schira è stato intervistato ai microfoni di Radio KissKiss Napoli, ed ha rilasciato dichiarazioni sul mercato azzurro.

Ecco le sue parole: “Il PSG deve ritoccare l’offerta per Osimhen che ha scartato la pista araba, tutte le strade portano a Parigi. Il suo agente ha trovato l’accordo col PSg per un contratto da 14 milioni netti a stagione, poi si sbloccherà la vicenda Lukaku che scalpita e non vede l’ora di tornare a lavorare col suo mentore che è Antonio Conte. Il Chelsea non è che abbia chissà quante pretendenti per Lukaku ed il Napoli è propenso a pagare anche il cartellino. Appena si sblocca Osimhen il Napoli darà l’accelerata giusta per Lukaku”.

Poi Schira ha continuato: “Lindstrom-Everton? C’è una bozza d’intesa per un prestito oneroso con diritto di riscatto, il Napoli puntava all’obbligo ma non ci è riuscito. Sul giocatore c’era anche il Lione, ma la Premier ha un fascino diverso. Cajuste è in uscita, Natan può partire e questo conferma che il mercato del Napoli dell’anno scorso sia stato disastroso”.