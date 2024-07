Sabatini: “Morata chioccia per un giovane Milan. Lukaku al Napoli? Vi dico la mia”

Sandro Sabatini si è soffermato sul calciomercato degli attaccanti nelle pagine di Tuttosport. C’è aria di cambiamenti in Serie A, soprattutto per quanto riguarda il capitolo attaccante. Il noto giornalista, infatti, si è soffermato proprio sul quasi certo arrivo di Morata al Milan e quello di Lukaku al Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Spaziando a raffica tra valutazioni e opinioni, Morata con la clausola a 13 milioni e spiccioli potrebbe diventare la chioccia del giovane Milan come lo è stato per la Spagna, e magari diventare in rossonero una sorta di Benzema post Ronaldo al Real Madrid. Tutto è possibile. Le variabili sono infinite. Dipende anche dai gusti degli allenatori. Lukaku non sarà mai troppo caro per Conte, nemmeno al Napoli e neppure in sostituzione di Osimhen”