Nappi: “Nuova idea mercato per il Napoli, piace Kulusevski”

L’agente sportivo Diego Nappi è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli per parlare del calciomercato del Napoli.

Di seguito le sue parole: “Il Napoli con Folorunsho ha fatto un bel lavoro, è partito dalla C e ora può essere un giocatore importante per gli azzurri, anche questa è una bella storia. Caprile? L’ho seguito perché sono stato spesso ad Empoli, all’inizio non ha avuto spazio e poi lo ha guadagnato. E’ bravo coi piedi, è bravo sulla linea di porta e sulle uscite e può ancora migliorare”.

“La piazza di Napoli è diversa dalle altre, la pressione positiva è alta ed avere un certo tipo di pressione è solo un motivo d’orgoglio. Rafa Marin? Il Napoli ha fatto un mercato mirato, il reparto difensivo è quello che doveva essere puntellato ed è stato fatto il massimo. Poi è arrivato un direttore giovane come Manna, c’è Sinicropi che è bravissimo e De Laurentiis è stato lungimirante andando a scegliere Conte”.

“Kulusevski? Può essere un’idea per il Napoli perché Conte lo conosce molto bene. Settori giovanili? A De Laurentiis è arrivata la voglia di investire in questo settore. Il giovane va fatto esprimere altrimenti il calcio italiano non cambierà mai”.