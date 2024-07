KKN – Lukaku al Napoli, occhio a queste date!

Durante la trasmissione Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli, Walter De Maggio ha fatto il punto sull’arrivo di Romelu Lukaku al Napoli. Non è fantascienza, Conte lo aspetta. “L’accordo tra Lukaku ed il Napoli è stato trovato ormai, – ha spiegato il noto giornalista – mancano solo da limare i dettagli tra il club azzurro ed i blues inglesi. C’è la speranza che il calciatore possa arrivare a Castel di Sangro tra il 25 ed il 30 di luglio prossimo. Sono queste le date indicate per l’eventuale approdo dell’attaccante belga in maglia azzurra“, ha concluso De Maggio.