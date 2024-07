La trattativa con il PSG non è stata una battuta d’arresto né una semplice pausa di riflessione. Secondo Il Mattino, la situazione dell’attaccante del Napoli Victor Osimhen è chiara, e i tifosi non dovrebbero farsi illusioni riguardo alla sua permanenza. Anche se vederlo lavorare intensamente sotto la guida di Conte ha fatto sperare alcuni in una sua possibile permanenza, non ci sono indicazioni di un cambiamento di posizione da parte del club partenopeo.