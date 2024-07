Gazzetta smentisce i rumours: “Solo il destino di Osimhen è già scritto, le ultime da Dimaro”

Sul sito ufficiale della Gazzetta dello Sport si fa il punto sul ritiro di Dimaro. Sono passati circa 9 giorni dall’arrivo del Napoli nella Val di Sole. Tanto entusiasmo intorno alla squadra partenopea che, dopo una stagione deludente, si affaccia con ottimismo a quella nuova grazie all’arrivo di Antonio Conte e Lele Oriali nello staff tecnico. Gli azzurri hanno voglia di riscattarsi e con l’ex ct si sentono davvero motivati. Clima di festa soprattutto tra i tifosi, che guardano al futuro con il sorriso osannando comunque il partente Osimhen. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“È tornato il sereno nello spogliatoio dopo la stagione deludente, con i giocatori che parlano di “famiglia” e lavorano duramente ma col sorriso. Antonio Conte sta facendo le sue valutazioni su tutta la squadra in questi giorni e continuerà a farle anche nel corso del prossimo ritiro a Castel di Sangro (25 luglio-9 agosto): tutti stanno dando il massimo, tutti stanno dimostrando di voler fare parte del progetto della rinascita azzurra. Nessuna decisione è stata presa, solo Osimhen ha il futuro scritto. Nel frattempo, al suo posto in attacco Cheddira si è messo in mostra nel primo test con un gol e due assist, Simeone è partito titolare e vuole confermarsi. Come Natan, che vuole riscattare la sua prima stagione complicata. Con Antonio si riparte da zero: l’impegno e l’intensità messi in campo in questi prima fase di preparazione sono la risposta migliore che il tecnico potesse chiedere. E il popolo azzurro è tornato ad applaudire“.