Gazzetta – la trattativa di Berardi può sbloccarsi ad agosto, i dettagli

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport analizza il mercato del Napoli, sottolineando che Conte aspetta rinforzi anche in attacco. Il club ha bisogno di due nuovi esterni offensivi come alternative a Politano e Kvaratskhelia. Per questo motivo, la pista che porta a Berardi rimane possibile per agosto, quando si avranno maggiori informazioni sui tempi di recupero dopo il suo grave infortunio. Inoltre, serve un rinforzo a centrocampo: Brescianini è il preferito, ma sembra diretto verso Bergamo. Tuttavia, il Napoli è bloccato e deve vendere prima di poter acquistare, creando un ulteriore problema per Conte, che ha ambizioni elevate.