Enrico Fedele ha rivelato dove può arrivare per lui il Napoli ai microfoni di Radio Marte. L’ex procuratore ed opinionista va controcorrente e mostra il suo scetticismo sulla possibilità di poter vincere lo scudetto con Antonio Conte. “Sarà un Napoli da prima fascia in Serie A? Non credo, ma potrà lottare”, ha spiegato Fedele.”Non è da primo posto, ma può stare tra le prime quattro“, ha concluso.