De Maggio: “Manna vuole un ex Juve: il nome”

Su Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione Radio Goal, Walter De Maggio ha fatto il punto sul calciomercato degli azzurri. In particolare, il noto giornalista si è soffermato sul futuro di Gaetano, dove ha spiegato che su di lui ci sono due squadre, il Cagliari (dove negli ultimi mesi ha potuto mettersi in mostra) e il Parma. Poi, De Maggio ha parlato del futuro di Osimhen e dei rumours secondo il quale ci sarebbe la possibilità di fare uno scambio tra Raspadori e Chiesa. Su questo punto, inoltre, il giornalista sportivo ha rivelato che il Napoli sarebbe sulle tracce di Kulusevski. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Lindstrom va in Premier e mi balena l’idea che possa arrivare a Napoli Kulusevski. Osimhen? Secondo me entro il 24 luglio sarà un giocatore del PSG. Scambio Chiesa-Raspadori? Me lo negano sia dal Napoli che dalla Juve, però Manna vuole Kulusevski. Per me il tridente Kulusevski-Lukaku-Kvarstekhelia sarebbe più forte, per me, del tridente Politano-Osimhen-Kvaratskhelia“.