Cds – pronti 25 milioni per l’acquisto di Lukaku, costerà meno di Osimhen

Romelu Lukaku aspetta il Napoli, Conte, e la partenza di Osimhen al PSG, dato che è il prescelto per sostituirlo. Secondo quanto riportato oggi dal Corriere dello Sport, il direttore sportivo Manna sta lavorando su un contratto triennale per Lukaku da circa dieci milioni lordi a stagione, grazie ai benefici fiscali del Decreto Crescita. Inoltre, si sta trattando con il Chelsea per il suo acquisto a titolo definitivo, basato su venticinque milioni più bonus. Complessivamente, l’ingaggio lordo di Lukaku sarà la metà di quello di Osimhen, che guadagna 10 milioni netti.