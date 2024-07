Cds – Ostigard rifiuta il trasferimento al Rennes, le ultime

Secondo quanto riportato oggi dal Corriere dello Sport, il direttore sportivo del Napoli, Manna, ha raggiunto un accordo con il Rennes, rappresentato dal direttore sportivo Massara, per la cessione a titolo definitivo di Leo Ostigard per una cifra compresa tra i 6 e i 7 milioni di euro. Tuttavia, il difensore norvegese, di 24 anni, non è convinto e ha rifiutato la destinazione. La sua priorità è restare in Italia: sia il Genoa che il Torino avevano manifestato interesse chiedendo informazioni, ma nessuna trattativa è andata a buon fine. La situazione rimane in evoluzione.