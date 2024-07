Il Napoli ha due obiettivi dopo l’addio di Osimhen, che si trasferirà al PSG. In primo luogo, il club ha intenzione di acquistare Lukaku dal Chelsea come suo sostituto. Inoltre, come riportato dal Corriere dello Sport, il Napoli punta a un nuovo esterno offensivo, in seguito alla conferma della partenza di Lindstrom all’Everton. In quest’ottica, la società sta considerando il brasiliano David Neres, 27 anni, attualmente al Benfica e con un passato nell’Ajax.