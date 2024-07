CdM: “Napoli, sarà una sorta di anno zero. Conte pronto a dare una svolta”

“Sarà una sorta di anno zero”. E’ questo il sunto che si potrebbe fare dell’analisi offerta oggi dal Corriere del Mezzogiorno nelle sue colonne. Il Napoli si trova nel mezzo, tra la fine di una stagione da dimenticare e la possibilità di ricominciare. Da Antonio Conte, è ovvio. Il noto giornale locale spiega come il Napoli stia provando a colmare il gap con le avversarie e superare i limiti della scorsa stagione. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“La base è buona ma occorrerà che tutti i protagonisti siano uniti verso un unico obiettivo. E’ questa la mission del tecnico che non vuole lasciare nulla al caso nella stagione della rivoluzione. Se da un lato la società pianifica investimenti sul settore giovanile, il tecnico è chiamato a ridare un’anima alla squadra che ha palesato, l’anno scorso, tanti limiti. Sarà una sorta di anno zero, ma l’allenatore non si tira di certo indietro ed è pronto a dare una svolta”.