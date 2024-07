Bartoletti: “Vorrei vedere Lukaku in maglia azzurra. Conte? C’è una cosa che non può fare, vi spiego”

Marino Bartoletti è stato ospite del programma Forza Napoli Sempre su Radio Marte. Il noto giornalista ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha criticato Antonio Conte. Ecco quanto rivelato dalla nostra redazione.

“Chiunque alleni il Napoli, per me, non può approcciare questa stagione con timidezza, specie dopo l’annata passata, vissuta in quel modo da piazza, squadra e tifosi. Lo dico in maniera obiettiva, anche se voglio bene al Napoli. C’è un giocatore che vorrei vedere in maglia azzurra: Romelu Lukaku. Vorrei capire se, dopo i gol di Romelu Lukaku, Conte sarà ancora vittima di queste sue timidezze… Conte è un grande allenatore e non può tirarsi indietro, deve puntare in maniera diretta a contendere il titolo di Serie A nelle prossima stagione“.