Zoff: “Conte? Straordinario! Farà molto bene al Napoli”

Dino Zoff, ex portiere del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio CRC per parlare del Napoli e di Antonio Conte. Ecco cosa ne pensa:

“Ho avuto Conte in Nazionale nel 2000, un grande centrocampista, straordinaria persona. Sono felicissimo e mi auguro veramente faccia cose belle: lo merita lui e lo merita il Napoli. Sarò uno spettatore molto vicino. Volevo fare un po’ di polemica: un mese fa, Ferlaino disse che mi ha venduto alla Juventus perché non stavo bene al Napoli. Quando Boniperti incontrava mia moglie, gli diceva sempre che aveva un barattolo con l’aria di Napoli per noi e Ferlaino continua a dire che io volevo andare via da Napoli”.