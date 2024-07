Spunta la frase dei contatti tra Conte e Lukaku: “Devi dimagrire!”

Romelu Lukaku, attaccante di proprietà del Chelsea, è il favorito numero 1 per sostituire Victor Osimhen, il cui futuro potrebbe essere al Paris Saint-Germain. Il calciatore belga ha un ottimo rapporto con il tecnico del Napoli Antonio Conte, che lo ha già allenato ai tempi dell’Inter, permettendogli di raggiungere dei livelli calcistici molto importanti. A tal proposito, ha scritto l’edizione odierna de Il Corriere della Sera. Secondo quanto riportato, i due avrebbero già avuto dei contatti personali, e in uno di questi, l’allenatore salentino ha intimato quanto segue al giocatore: “Devi dimagrire!” in quanto agli ultimi Europei è apparso fuori forma.