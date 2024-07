Dopo un solo anno in Italia potrebbe chiudersi l’esperienza di Jesper Lindstrom al Napoli. Come riporta Sportmediaset il danese è finito nel mirino dell’Everton, che vorrebbe portarlo a Liverpool. L’operazione dovrebbe essere in prestito, anche se ancora è da capire se dovesse essere inserito un diritto o un obbligo di riscatto. Al momento le due squadre sono alla ricerca di una quadra generale per la trattativa.