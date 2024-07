Saurini: “Finalmente più investimenti sulle giovanili, ecco cosa succedeva quando allenavo io”

L’ex tecnico della primavera del Napoli Giampaolo Saurini ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli delle giovanili azzurre. Sembra infatti ci saranno grandi investimenti da parte della società per far crescere i propri talenti in casa. Queste le sue parole: “Finalmente il Napoli investirà di più per le giovanili, una squadra di questo livello non può non avere una Primavera di alto livello che competa in Primavera 1. Ci tengo particolarmente a questo discorso, anche perché io a Napoli ho allenato per 6 anni e ho fatto stagioni di alto livello tra campionato e Youth League, e mi auguro si possa tornare almeno a quel livello. Serve innanzitutto delle strutture all’avanguardia per far crescere I ragazzi nel modo giusto. Ho vissuto situazioni in cui i genitori portavano i figli via da Napoli perché altrove i ragazzi venivano curati in una determinata maniera”.,