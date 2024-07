KKN – Hermoso, ancora niente affondo definitivo: il motivo. Fatta per il rinnovo di Folorunsho

Valter De Maggio, giornalista, è intervenuto nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Si è parlato a proposito di alcuni temi riguardanti il calciomercato dei partenopei. Secondo quanto riportato, la società non ha ancora lanciato l’affondo definitivo per Mario Hermoso, difensore spagnolo appena svincolatosi dall’Atletico Madrid. Vero che arriverà la cessione di Leo Skiri Ostigard al Rennes, ma il tecnico Antonio Conte valuta come braccetti degli elementi come Giovanni Di Lorenzo e Mathias Olivera. Dunque, il reparto difensivo è ritenuto completo. A breve, rinnoverà Michael Folorunsho. Nella serata di ieri, sono stati sistemati tutti i bonus tra Giovanni Manna e l’agente del calciatore Mario Giuffredi. Presto arriverà l’annuncio ufficiale.