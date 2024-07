KKN – Brescianini, testa a testa tra Napoli e Atalanta. La strategia di Manna

Valter De Maggio, giornalista, ha parlato a proposito delle ultime sulla trattativa per il centrocampista del Frosinone Marco Brescianini nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Secondo quanto riportato, al momento è un testa a testa tra gli azzurri e l’Atalanta. Il Ds del Napoli Giovanni Manna sta pressando il suo agente, Giuseppe Riso (lo stesso di Alessandro Buongiorno), per cercare di convincerlo ad accettare la destinazione azzurra. Prima però, servirà un’uscita nel reparto, probabilmente quella di Gianluca Gaetano.