Il giornalista Daniele Bartocci: “Napoli di Conte da Scudetto”

"Napoli da scudetto". Mentre in casa Napoli si continua a lavorare in ottica mercato, il giovane giornalista sportivo Daniele Bartocci sembra essere convinto: "Napoli di Antonio Conte farà grande stagione".

“Con mister Antonio Conte sono convinto che il Napoli potrà lottare per i primi posti della classifica, o meglio ancora per vincere il campionato. Antonio Conte è sempre stato in grado, in campionato, di far esprimere il meglio dai calciatori a sua disposizione. Come allenatore italiano, insieme ad Ancelotti e pochi altri, credo sia un vero allenatore stratega, capace di ottenere grandi risultati pur non partendo sempre da favoritissimo”.

Daniele Bartocci ha proseguito con fermezza: "Antonio Conte a mio modo di vedere è uno dei numeri uno nella sua categoria. In Serie A Napoli può tornare al top con Conte, secondo me insieme all'Inter di Simone inzaghi che avrà però difficili e intensi impegni europei. Poi naturalmente molto dipenderà dal calciomercato estivo, credo sia ancora prematuro stilare troppi pronostici.

Spinazzola? Ottimo colpo lì sulla fascia per il Napoli". Il 2024, insomma, sarà veramente la stagione del Napoli di Conte? Buona fortuna Napoli, aspettando i prossimi colpi che la renderanno ancora più competitiva per le prime piazze della classifica.