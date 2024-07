De Maggio: “Napoli, nuova strategia per il settore giovanile. Più investimenti e si lavorerà all’Under 23”

Valter De Maggio, giornalista, è intervenuto nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Tra gli argomenti, si è parlato a proposito del settore giovanile. Proprio su questo, verrà stilato un nuovo lavoro. Infatti, stando a quanto riportato, in un vertice con Grava e Santoro, si è scelto di puntare con maggior insistenza sul vivaio. Si aumenteranno gli investimenti economici a dismisura, e si rastrellerà il territorio campano alla ricerca dei giovani. Inoltre, si valuterà di ingaggiare anche i calciatori in attesa di accordo ma non ancora tesserati con altre società campane cosi da farli tornare a Napoli. In dirigenza poi, si lavora a creare l’Under 23, desiderio di Manna, Grava e Santoro.