DAZN – Hermoso, da oggi c’è anche il Milan. Napoli, ecco perché non si è ancora chiuso

Orazio Accomando, giornalista ed esperto di calciomercato di Dazn, ha scritto sul suo profilo X a proposito di Mario Hermoso, difensore svincolato da tempo sul taccuino del Napoli. Secondo quanto da lui riportato, gli azzurri hanno bisogno di fare una cessione dietro per poter affondare il colpo decisivo, mentre l’Inter non lo ha fatto. Invece, da oggi nella corsa c’è ufficialmente anche il Milan. Di seguito, il tweet. “La dirigenza del Milan ha deciso di inserirsi per Hermoso. Il giocatore è un obiettivo del Napoli dallo scorso Aprile, ma gli azzurri oggi devono fare una cessione dietro. C’è anche l’Inter, che però non ha affondato e da oggi c’è ufficialmente anche il Milan”.

