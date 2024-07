D’Agostino: “Folorunsho balisticamente è migliore di Anguissa. Con Conte può completarsi”

Gaetano D’Agostino, ex calciatore ed oggi allenatore, è intervenuto nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Si è parlato di Michael Folorunsho, centrocampista vicino al rinnovo con la società partenopea ed allenato proprio dall’ex Udinese i tempi della Virtus Francavilla. Di seguito, le sue parole.

“Folorunsho? Conte lo vede come concorrente ed alternativa ad Anguissa per caratteristiche. Hanno la fisicità, la transizione, e quando giochi a due a centrocampo uno dei due deve avere queste caratteristiche. Michael può completarsi con Conte e può consacrarsi nel calcio importante. Sono strafelice per il suo rinnovo e credo che a livello balistico Folorunsho ha qualcosa in più di Anguissa. In alcune partite può anche giocare da trequartista, un po’ alla Nainggolan con Spalletti alla Roma. Michael ha la capacità di essere efficace dalla lunga distanza, ha la personalità di calciare da fuori, ha una grandissima botta”.