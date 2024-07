Conte al Tg1: “Stiamo iniziando un percorso e c’è da ricostruire. Errori post scudetto? A volte la vittoria copre le magagne”

Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Tg1. In questo intervento, ha parlato a proposito della situazione della squadra, attualmente impegnata nel ritiro di Dimaro-Folgarida, oltre che dagli errori commessi post vittoria sia dai partenopei che dalla Nazionale. Di seguito, il suo intervento.

“Stiamo iniziando un percorso, sicuramente un percorso di ricostruzione. Me ne sto rendendo davvero rendendo conto qui adesso. Quel di cui mi sto accorgendo è che c’è davvero tanto da lavorare e non si parte da una situazione alta, ma da una situazione media. Errori dopo la vittoria dello scudetto? A volte la vittoria copre tante magagne, invece bisogna essere obiettivi e capire dove si può migliorare per rimanere competitivi e vincenti. Così come nella sconfitta devi saper tenere le cose buone e non tutto è da buttare, però quello va buttato. Nazionale? Ci conviviamo da tempo. Quando le cose vanno bene, si fa finta di niente, quando invece vanno male si cerca di tirarle fuori, ma ci sono sempre state. Se si vuole trovare delle soluzioni bisogna farlo sia nel bello che nel cattivo tempo”.