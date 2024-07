Chiariello: “Il Napoli deve muoversi sul mercato in uscita, vi dico”

Il giornalista Umberto Chiariello è intervenuto ai microfoni di Radio CRC per parlare del mercato in uscita del Napoli. Ecco cosa ne pensa:

“Al Napoli avanzano Ostigard che non vuole andare in Francia, uno tra Juan Jesus e Natan. Mario Rui deve uscire e se Giuffredi non riesce a piazzarlo in Portogallo, il Napoli potrebbe anche pensare di usare come braccetto di sinistra Olivera, avendo sulla fascia proprio Mario Rui come alternativa. Di certo non è l’uomo giusto per Conte. Osimhen guarda al suo futuro soprattutto da un punto di vista economico, non da un punto di vista sportivo. Una banale verità di quella che è la realtà, che vada via subito però, perché per il bene del Napoli, Lukaku deve essere messo subito in squadra, sarebbe il secondo grande vantaggio competitivo sugli avversari”.