CdS – Brescianini, il Napoli sorpassa l’Atalanta. Manna lo vuole a tutti i costi

Il Napoli ha sorpassato l’Atalanta nella corsa a Marco Brescianini, centrocampista di proprietà del Frosinone. Lo scrive l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport. Il calciatore piace tanto a Giovanni Manna, che lo ha cercato già ai tempi in cui lavorava per la Juventus, e non ha certamente intenzione di mollarlo. L’operazione economica, dovrebbe essere di circa 12 milioni di euro. Se prima l’Atalanta pareva in pole nella trattativa, tanto da essere ad un passo da prenderlo, l’inserimento del Napoli ha cambiato le carte in tavola, rimettendo tutto in discussione e piazzando proprio i partenopei in prima fila.