Bruscolotti: “Inter squadra da battere, ma c’è tanta fiducia in Conte, questo fa ben sperare”

L’ex capitano del Napoli Giuseppe Bruscolotti ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb, nel corso di Calciomercato e Ritiri. Queste le sue parole: “Davanti a tutti c’è l’Inter, che rimane la squadra da battere. Dietro c’è poi una lotta a tre tra Juventus, Milan e Napoli, saranno queste le contendenti principali per il titolo. A Napoli è un periodo di lavoro e scelte, ma c’è tanta fiducia perché Conte fa ben sperare. Senza illudersi, ma nei giocatori è tornato tanto orgoglio e spirito. Osimhen sembra essere in partenza, diciamo che ora di va delineando quella che sarà la squadra della prossima stagione. Conte ha molta fiducia di Lukaku, come lui credo abbia piacere a tornare a lavorare con lui nuovamente. Quando c’è la stima reciproca tutto è più semplice. Avere la settimana tipo è ben diverso, da un certo punto di vista hanno perso ma hanno guadagnato da un altro. La condizione fisica va a vantaggio del Napoli. Nell’ambiente attualmente c’è tanto entusiasmo, si lavora in modo sereno. Quello che ha predicato Conte è stato accolto bene. Fa piacere tornare ad alti livelli dopo una stagione disastrosa come l’ultima, per questo c’è impegno da parte di tutti. L’allenatore è stato chiaro, vuole determinate cose per arrivare a determinati obiettivi. Un po’ di chiarezza non fa male ed è fondamentale per riuscire a crescere. Conte è stato chiaro, la squadra appartiene a lui e le scelte le fa lui. Si assume le responsabilità, vuole tranquillità nel suo lavoro e questo sembra andare bene anche alla società”.