Spinazzola: “Sono curioso di giocare con Kvaratskhelia, penso che ci divertiremo”

Leonardo Spinazzola, neoacquisto del Napoli, è oggi intervenuto in conferenza stampa dal ritiro di Dimaro, dove ha potuto raccontare le sue prime impressioni da calciatore azzurro. Tra le varie domande, gli è stato chiesto come potesse trovarsi a giocare sulla stessa fascia di Khvicha Kvaratskhelia. A questa, l’ex Roma ha risposto con entusiasmo, affermando che non vede l’ora di poter condividere il campo con il georgiano. Di seguito, le sue dichiarazioni in conferenza.

“L’idea di alternarsi con Kvaratskhelia può aiutarti a fare più gol? Sì, penso che posso stare più vicino alla porta, poi sono curioso di giocare con Kvara, penso che ci divertiremo molto”.