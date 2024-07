Sky – Il Napoli di Conte valuta altri profili sugli esterni d’attacco, le ultime

L’inviato Sky da Dimaro Massimo Ugolini è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24 per fare il punto della situazione in casa Napoli. Ecco cosa ha dichiarato:

“Nessun aggiornamento sul mercato del Napoli. In questo momento il discorso ovviamente ruota tutto intorno alla cessione di Osimhen, vi stiamo raccontando dell’interesse del PSG. Il Napoli conta di monetizzare il più possibile la cessione del giocatore, la clausola di circa 130 mln probabilmente non verrà coperta. Il PSG avrebbe provato ad inserire alcune contropartite tecniche che per il momento non servono. E’ ovvio che è una situazione che deve essere sbloccata perché gli introiti provenienti dalla cessione di Osimhen alimenteranno il mercato in entrato soprattutto gli esterni d’attacco. Sappiamo che i titolari saranno Kvara e Politano, Ngonge e Lindstrom da valutare ma abbiamo parlato per l’interesse per Greenwood e Berardi. Quindi è evidentemente che si sondano anche altri profili per consentire a Conte di avere una rosa vasta dal punto di vista qualitativo e quantitativo“.