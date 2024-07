Satin: “Osimhen al Psg? Qua a Parigi se ne parla spesso”

Bruno Satin, agente di calciatori, è intervenuto nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Si è parlato a proposito della trattativa che porterebbe Victor Osimhen al Psg. A tal proposito, ecco la sua risposta.

“Sono a Parigi e negli ultimi giorni si parla spesso di Osimhen al PSG. I giornali parlano di una possibilità e non di una trattativa già chiusa. L’agente di Osimhen a Parigi? È normale che stia girando per capire dove portare il suo assistito e Calenda vuol provare a concretizzare col PSG. Todibo al Napoli anni fa? All’epoca c’erano tanti club che lo volevano, c’era la Juventus, il Bayern, il Liverpool ed il Barcellona oltre al Napoli. Il ragazzo scelse il Barcellona. Todibo è un buon giocatore, ha una bella struttura fisica, è rapido, è un giocatore moderno. È meglio se gioca al fianco di uno esperto come ha fatto al Nizza con Dante. È un giocatore di alto livello”.