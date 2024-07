Repubblica: il Napoli su Rabiot, gli azzurri aspettano una risposta

Secondo quanto riportato dal edizione online di Repubblica il Napoli tra i sogni di mercato ci sarebbe Adrien Rabiot che in questo momento è svincolato dalla Juventus.

II Napoli infatti si è inserito in maniera decisa nella corsa a Rabiot, altro giocatore che si può prendere a parametro zero visto che il suo legame con la Juve è finito lo scorso 30 giugno. La mezzala francese non ha accettato la proposta di rinnovo dei bianconeri, prende tempo nei confronti di quella del Milan e adesso valuta l’offerta del Napoli. Conte ha chiesto uno sforzo a De Laurentiis per portarlo in azzurro, sarebbe l’ideale sostituto di Zielinski, andato all’lnter.