“Rafa Marin è un pacco”, il pensiero di Alvino

Carlo Alvino, telecronista della partita tra il Napoli e l’Anaunia, ha commentato alcune voci ai microfoni di Tele Club Italia.

Di seguito le sue parole: “Ho visto un Rafa Marin che era lì ad attendere indicazioni, in ritardo di preparazione. Rafa non si è fatto notare, e lo stesso vale per Jesper Lindstrom: mi aspettavo di più dal danese, credevo di vederlo già in forma perché ha un fisico asciutto… Più facile aspettarsi difficoltà da Simeone, che ha un fisico massiccio”.

Poi Alvino ha continuato: “Sui social sostengono che Marin sia un ‘pacco’? Scrivere queste cose è da malattia mentale! C’è chi vuole obbligatoriamente bruciare gli acquisti e seminare zizzania. Io credo che Marin debba essere guidato; e quale miglior occasione di usare Conte allenatore e compagni di reparto esperti e navigati come Amir Rrahmani?”.