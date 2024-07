Percassi gela la Juventus: “Mai prevista la cessione di Koopmeiners”

Luca Percassi, amministratore delegato dell’Atalanta, ha parlato in conferenza stampa a proposito del futuro di Teun Koopmeiners. Il calciatore piace particolarmente alla Juventus e al suo Ds Cristiano Giuntoli, che vuole fare di lui il perno del nuovo centrocampo a disposizione di Thiago Motta. Dalla sala stampa però, il dirigente dei bergamaschi ha gelato la dirigenza bianconera, rivelando che non è loro intenzione cedere il centrocampista olandese. Queste le sue parole: “Koopmeiners è un giocatore fondamentale per l’Atalanta e non è mai stata prevista nei programmi della società la sua cessione”.